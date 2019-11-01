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01.11.2019 - 10:58 | | ANKARA (AA)

NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) maç sırasında kavga ederek oyundan atılan yıldız oyuncular Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolveslu Karl-Anthony Towns, iki maç men cezası aldı.

NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza

NBA yönetiminden yapılan açıklamaya göre, maç sırasında kavga etme ve gerginliği yükselten hareketleri sürdürme gerekçeleriyle Embiid ve Towns'a iki maç men cezası verildiği belirtildi.

Embiid ve Towns, mücadelenin üçüncü çeyreğinde skor 75-75 iken ikili mücadeleye girmiş ve devamında sinirlerine hakim olamayarak kavga etmişlerdi. Diğer oyuncuların uzun süren çabalarının ardından taraflar birbirinden ayrılarak oyundan atılmıştı.

Olaylı karşılaşmada Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 117-95 mağlup etmişti.

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