 NBA’deki Türk derbisinde kazanan Ersan İlyasova

NBA, dün gece oynanan 11 maçla devam etti. Mili basketbolcular Cedi Osman ve Ersan İlyasova’nın takımlarının karşılaştığı mücadelede kazanan takım Buck cephesi oldu. Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 8 ribaunt, George Hill 19 sayı, 8 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 14 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla öne çıkarken, Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 13 ribaunt, Kevin Love da 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Karşılaşmada milli basketbolcular Ersan İlyasova 3 sayı ve 6 ribauntluk performans sergilerken, Cedi Osman ise takımı adına 10 sayı kaydetti.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) dün gece oynanan 11 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks-Chicago Bulls: 105-98

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 96-94

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 103-105

Toronto Raptors-Orlando Magic: 104-95

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 129-112

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 116-112

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 123-134

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 113-110

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 94-101

Phoenix Suns-Utah Jazz: 95-96

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 111-96