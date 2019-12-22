Ndiaye'nin istediği ücret belli oldu!

Trabzonspor aradığı 8 numarayı buldu: Badou Ndiaye...

Stoke City, oyuncunun da gitmek için ısrarlı davranmasıyla kiralama ücretinden de vazgeçti ve bordo-mavililerin önünde engel kalmadı. Ancak İngiliz kulübü 2 şart sundu: "Oynatma garantisi ve haftalık 35 bin sterlinlik (270 bin TL) ücretin ödenmesi."

Oynatma garantisi vermeyen bordo-mavili kulüp yıllık ücretinin geri kalan kısmını ödemeyi kabul etti. Ndiaye'nin yıllık ücreti yaklaşık 13 milyon TL'ye tekabül ediyor.

Ayrıca Ndiaye'nin içerideki bir miktar alacağını da Trabzonspor karşılayacak. İstanbul'a gelen Ndiaye ise, "Yeni bir savaş istiyorum ve bunu tanıdığım bir yerde tanıdığım insanların olduğu ortamda yapmak istiyorum" dedi. Trabzon, Ndiaye ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

ABDURRAHİM'E WESTERLO KANCASI

Trabzonspor'un genç sol beki Abdurrahim Dursun'a Belçika ekibi KVC Westerlo resmi teklif yaptı. Belçika kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için resmi teklifini iletirken, satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direkt bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.