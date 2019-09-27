DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde milli atlet Necati Er, erkekler Ã¼Ã§ adÄ±m atlamada finale yÃ¼kselerek tarihi bir baÅŸarÄ± elde etti.Â

UluslararasÄ± Atletizm FederasyonlarÄ± BirliÄŸi (IAAF) tarafÄ±ndan Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ndeki eleme yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda, erkekler Ã¼Ã§ adÄ±m atlamada Necati Er, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son hakkÄ±nda elde ettiÄŸi 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle 22 yaÅŸÄ±ndaki sporcu, finalde yarÄ±ÅŸma hakkÄ± elde etti.

Necati Er, TÃ¼rkiye atletizm tarihinde dÃ¼nya ÅŸampiyonalarÄ±nda Ã¼Ã§ adÄ±m atlamada finale kalan ilk atlet oldu. Avrupa 23 yaÅŸ altÄ± ÅŸampiyonu milli sporcu, yarÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saha iÃ§i koÅŸullarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda gayet iyi olduÄŸunu ve herhangi bir problem yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Necati Er, "Finalde iÅŸim daha kolay olacak. Ã–nemli olan finale yÃ¼kselebilmekti, zor olan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ geÃ§tim. Finale kalamayacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordum, yoksa neden buraya geleyim ki?" ifadelerini kullandÄ±.Â

12 sporcunun mÃ¼cadele edeceÄŸi erkekler Ã¼Ã§ adÄ±m atlama finali, 29 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 21.45'te gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ä°ki milli sporcu elendiÂ

ÅžampiyonanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kadÄ±nlar 3 bin metre su engelli elemelerinde piste Ã§Ä±kan milli atletler Ã–zlem Kaya ve TuÄŸba GÃ¼venÃ§, elendi. Ã–zlem Kaya, 9.48.08'lik derecesiyle yer aldÄ±ÄŸÄ± birinci seride 13'Ã¼ncÃ¼, TuÄŸba GÃ¼venÃ§ ise 10.13.79'luk derecesiyle ikinci seride 15. oldu.

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