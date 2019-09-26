Neden olmasın

RÖPORTAJ-ERKAN AYRAÇ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na ilk kota alan sporcumuz olan milli yelkenci Alican Kaynar, zorlu organizasyon öncesi hedeflerini MİLLİYET’e anlattı.

Birçok popüler branş varken, siz çok küçük yaşta yelkene başlamışsınız. Bunun özel bir sebebi var mı?

Altı yaşında spora başladım. Branş seçmek için erken bir yaş. Ama babam da yelkenle uğraşıyordu. Ayrıca Fenerbahçe’de de oturunca ben de yelken sporuna başladım.

Türkiye’de her branşta lider bir sporcu var. Sizin için de yelkenin öncüsü diyebilir miyiz?

-Yelken benim hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. Şimdi olimpiyat madalyası benim hayalim. Türkiye’nin bu branşta da başarılar elde etmesi benim için çok önemli. Madalya beklentisi bende baskı yaratmıyor. Çünkü bulunduğum konumun hakkını vermek için elimden geleni yapıyorum.

İlk olimpiyat kotasını siz aldınız. Olimpiyatlarda en iyi derecemiz 8.’lik. Bu daha yukarılara çıkabilir mi?

-Bence kesinlikle çıkabilir. Bu üçüncü olimpiyatım olacak. Tecrübem de arttı. Son üç senede birçok başarıya imza attık. Şu anda olimpiyattaki rakiplerimin çoğunu son üç senede geçtim.

Zorlu parkur

Olimpiyatların düzenleneceği ülkelerin yelken sporuna avantajı ya da dezavantajı oluyor mu?

-Yılın 200 gününü yurtdışında geçiriyoruz. Bu sene iki ay Japonya’da kaldım. Parkur olarak çok zorlu bir parkur. Okyanus bölgesi ve tayfunlar da oluşabiliyor. Bunun sonucunda da dalga boyları değişebiliyor. Bu yüzden orada kamp yapmayı seçtik. Parkuru tanımak istedik. Finn sınıfında her şey kişiye özel. Bu yüzden o parkura göre malzeme seçmek istedik.

En iyi derecemiz sekizincilik. Sizce Tokyo’da bunu ne kadar geliştirebiliriz?

-Olimpiyat kotasını ilk yarışta almak bizim için çok önemliydi. Barajı geçebileceğimiz üç hakkımız vardı. İlkinde iyi bir zaman yapmak önemliydi. Çünkü ilkinde alamasaydık, ikinci ya da üçüncü yarışlar daha zorlu daha stresli olacaktı bizim adımıza. Madalya için favori gösteriliyorum. Geçtiğimiz üç senede büyük başarılara imza atınca dikkatler üzerimize çevrildi. Bundan daha çok madalyaya yaklaştığımız bir olimpiyat olmadı.

Olimpiyat kotası alıp tek başına hazırlanan sporcumuz var. Size bu kadar büyük bir destek olmasaydı yine de hayallarinizin peşinden koşar mıydınız?

-Yelken için tek başına hazırlanmak çok zor. Tabii ki tek başınıza yapabilirsiniz. Ama beklentiler oldukça düşecektir. Yelken’in malzemesi çok önemli. Herhangi bir spor salonuna gidip çalışamazsınız. Sürekli seyahat etmeniz gerekiyor. Türkiye’de antrenman partnerim olmadığı için yurtdışından sporcularla çalışmam gerekiyor. Bu yüzden yelken için tek kişi çalışmak gerçekten çok zor.

Olimpiyat için hazırlıklarına aralıksız olarak devam eden Alican Kaynar, bu sürede çocukları da unutmadı. Milli sporcu, yelken branşına gönül vermiş çocuklarla Turkcell Platinum Bosphorus Cup etkinlikleri kapsamında buluştu.

‘Olimpiyat çok önemli’

Türkiye’de organizasyonlar artıyor. Son dönemde Turkcell Platinium Bosphorus Cup oldukça popüler. Bunların daha da artması için neler yapılabilir?

-Çok fazla denizcilik kültürümüzde yok. Olimpiyat bunu değiştirmek için bir araç. Buradan çıkarabileceğimiz bir madalya yelken sporuna bakış açısını değiştirecektir. Daha fazla tekne satışı olabilir, marinalar genişleyebilir. Başarılı sporcularla herkes çalışmak isteyecek. Böylece spor turizmine de büyük katkı sağlayacağız diye düşünüyorum.

'Sistemli yaşıyoruz'

Yarışa çıkmadan önce yaptığınız herhangi bir uğur var mı?

-Uğurum yok. Ama şunu burada belirtmek gerekir. Yaptığınız sporda başarılı olmak için çok sistemli yaşamanız gerekiyor. Sene içinde parkura göre kilo alıp verdiğimiz dönemler bile oluyor. Bu gerçekten çok zor.

Alican Kaynar, olimpiyatlar için kotanın artacağını söyledi. Milli sporcu, “Şu anda 4 kişi olimpiyatlara gidecek. Ama daha zamanımız var. Bu sayının 5’e, 6’ya çıkacağını düşünüyorum” dedi.

'Desteğimiz sürecek'

Hem düzenlediği organizasyonla, hem de verdiği destekle yelken branşının gelişmesine katkıda bulunan Turkcell’de Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacağını belirtti. Barbaros Yiş şöyle devam etti: “Ülkemizin gurur kaynaklarından biri, olimpiyat kotasını almış, ülkemizin bayrağını en üst seviyede temsil eden yelkencimiz Alican Kaynar gibi sporcularımız sayesinde TURKSPORU’nun daha iyi yerlere geleceğini biliyoruz. Alican’ın Turkcell Platinum Bosphorus Cup etkinlikleri kapsamında genç sporcu adaylarıyla buluşmasını da önemli buluyoruz.”