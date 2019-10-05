SERDAR SARIDAĞ

Wolverhampton maçı öncesinde Ljajic, Karius ve Vida başta olmak üzere birçok oyuncusuyla konuşan Abdullah Avcı, “Beşiktaş’ın futbolcusu böyle mi oynar? Performansınız bu kadar mı? Aklınızı başınıza toplayın” dedi ama bu bile takımı ayağa kaldırmaya yetmedi.

Sezona kötü başlayan, bunu Avrupa’da da devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın öğrencilerini çok sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.

Wolverhampton maçı öncesinde Ljajic, Karius ve Vida başka olmak üzere birçok oyuncusuyla konuşan Avcı’nın bu çabası bile takımı ayağa kaldırmak için yeterli olmadı. Takım ligin ardından Avrupa’da da kan kaybetmeye devam etti .



Wolverhampton maçından sonra düzenlediği basın toplantısında da bu konuşmayı anlatan ve Adem Ljajic’e söylediklerini aktaran Avcı’nın, “Öyle basit hatalar yaptınız ki hiçbirinize yakıştıramadım. Beşiktaş’ın futbolcusu böyle mi oynar? Performansınız bu kadar mı? Bundan daha iyisini yapabileceğinizi siz de biliyorsunuz. Peki neden oynamıyorsunuz?” Aklınızı başınıza toplayın. Burası Beşiktaş...” dediği ortaya çıktı.



Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sezon başından beri bu kadar bireysel hata kabul edilebilir bir şey değil. Siz daha iyisini verebilirsiniz. Sakatlıklar, cezalar ve benim de hatalarım oldu. Ama tüm bu durum, bizim refleks göstermemize engel değil. Şimdi ayağa kalkma vakti...”