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HaberlerBeşiktaşNegredo’dan müthiş istatistik
22.09.2019 - 14:48 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Negredo’dan müthiş istatistik

Beşiktaş’ta beklentilerin altında kalan İspanyol forvet Negredo, Al Nasr’da 20 maçta 18 gol-3 asist ile yıldızlaştı, takım kaptanı yapıldı.

Negredo’dan müthiş istatistik

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr ekibine transfer olan Alvaro Negredo, yeni durağında adeta patlama yaptı. Siyah-beyazlı ekipte beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan İspanyol forvet, Al Nasr formasıyla sezonu ligde 19 maçta 17 gol-3 asist, Afrika Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maçta 1 golle tamamladı.

Sergilediği performansın ardından yeniden eski günlerine geri dönüş sinyalleri veren 34 yaşındaki futbolcunun taliplerinin arttığı bildirildi. Al Nasr ekibinde performansının karşılığı olarak kaptanlığa yükseltilen ve kendisine kaptanlık pazubandı verilen Negredo, yeni sezon öncesi de takımının en önemli silahlarından bir tanesi olarak umut kaynağı oldu.

 

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