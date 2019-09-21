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HaberlerFenerbahçeNeslican Tay unutulmadı
21.09.2019 - 20:10 | | Celal Umut Eren / Skorer

Neslican Tay unutulmadı

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay, Kadıköy'de alkışlarla anıldı.

Neslican Tay unutulmadı

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında genç yaşta hayatını kaybeden Neslican Tay unutulmadı. Kanser tedavisi gören ve yoğun bakımda iken vefat eden 21 yaşındaki Neslican Tay, Kadıköy'de alkışlarla anıldı.

Ayrıca Okul Açık tribününe, "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Mekanın cennet olsun" yazılı bir pankart asıldı.  

Fenerbahçe takımı da seremoniye Neslican Tay için bir pankart açarak geldi ve Fenerbahçe taraftarı Neslican Kadıköy'de bir kez daha unutulmadı. 

Neslican Tay unutulmadı

 

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