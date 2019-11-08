Neustadter’den Fenerbahçe sözleri

Onur Dinçer / skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Dinamo Moskova’ya transfer olan Roman Neustadter, Rus basınına bir röportaj verdi. Sarı-lacivertlilerdeki dönemiyle ilgili de açıklamalar yaparken, takımda neden formadan uzak kaldığına yönelik sözleri dikkat çekti.

'Türkiye’de insanlar futbol hastası'

“Türkiye’de insanlar futbol hastası. Tribünlerde çılgın bir atmosfer var. Galatasaray maçının gecesinde kulaklarım hala çınlıyordu. İnanılmaz bir adrenalin” diyen oyuncu ‘Neden Fenerbahçe’deki son aylarında az forma şansı buldun?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

'O fotoğraftan dolayı olabilir'

“Skrtel ile Noel’i kutladığımız ve güldüğümüz bir fotoğraf paylaşmıştık. Fenerbahçe o esnada ligde kötü bir durumdaydı. Belki bundan dolayı yedek kulübesine konulmuş olabilirim. Ancak o fotoğrafın kulüp işleriyle bir alakası yoktu”.

'Ayrılmak istedim ama ikna ettiler'

“Ben sahalara döndükten sonra 5 maçın 4’ünü kazanmamıza rağmen kulüp 2 yeni savunma oyuncusu transfer etti. Ben de kışın ayrılmak istedim. Açıklığa kavuşturmadılar ama her şeyin yolunda olduğuna dair beni ikna ettiler. Ben hep elimden geleni yaptım”.

'Ödemeler gecikse de para ödeniyor'

Fenerbahçe’de ödemelerde aksaklık yaşandığına yönelik duyumlar kendisine hatırlatılan Rus milli futbolcu şunları söyledi: “Bazen gecikmeler yaşanıyordu. Biraz beklemem gerekiyordu. Ancak sonunda paranızı ödüyorlardı”.