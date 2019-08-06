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06.08.2019 - 23:33| İSTANBUL,(DHA)

Neustadter'in yeni takımı Dinamo Moskova

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Rus stoper Roman Neustadter, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova ile sözleşme imzaladı.

Neustadter'in yeni takımı Dinamo Moskova

Son 3 sezonda Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir Beşiktaş ve Mediol Başakşehir'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova'ya imza attı. 

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter, 2 gol atma başarısı göstermişti. 

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