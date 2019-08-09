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09.08.2019 - 20:11| İSTANBUL (AA)

Neustaedter'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Dinamo Moskova'ya imza atan tecrübeli savunmacı yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle" ifadelerini kullandı.

Neustaedter'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.

Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.

Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

 

 

 

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