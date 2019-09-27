Nevzat Dindar: Seri tribüne çıkan isim olabilir

Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde;

'Seri fark yaratacak bir oyuncu değil'

Galatasaray’ın kâğıt üzerine çok iyi bir kadrosu olan, çok iyi bir teknik direktörü olan bir takım var. Galatasaray’da olmayan bir şey var. İyi futbol oynamıyor. İyi oynasa Brugge’yi yenerdi, Malatya’da iyi oynamasına rağmen puan kaybetti. Orta sahada sıkıntı var. Ndiaye ve Fernando performansı hala var. Serri, Nzonzi hala uyum sağlayamadı. Kağıt üzerinde çok iyi oyuncular ama acaba bu ödenmiş bonservis veya Transfermarkt bilgileri gerçekleri yansıtmıyor olabilir.

Bazı oyunculara gereğinden fazla para ödenmiş gibi. Mesela Galatasaray’da Seri veya Lemina. Bu oyuncuların kumaşı iyi. Ama daha önceki takımlarında verilmiş bonservisler fazla gibi. Mesela Cenk Tosun da çok iyi bir bonservis ile gitti. Şimdi performansı düştü. Bence Seri Galatasaray’da fark yaratacak bir oyuncu gibi gözükmüyor. Lemina da öyle gözüküyor. Dönüp dolaşıp yine Belhanda, Feghouli’ye geliyor olay. Nzonzi’yi bu oyunculardan ayrı tutuyorum. Galatasaray genel olarak sezona iyi başlamadı. Son yapılan idmanlara gittiğimde takım derbiye aşırı motive gözüküyor. Yabancı oyuncular Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu kavramışlar. Daha sakin gözüküyor, daha ciddiler. oyuncularda kazanacağız havası var.

'Altay’ın güven verecek bir performansını göremedik'

Bana göre Fenerbahçe’nin biraz abartıldığını düşünüyorum. Çok kusursuz bir futbol oynamıyor. Fenerbahçe’nin kalesi ve savunması sıkıntılı. Galatasaray’ın ön oyuncuları Fenerbahçe savunması için büyük tehdit. Altay’ı Muslera ile karşılaştırmak doğru değil. Altay’ın henüz güven verecek bir performansını göremedik. Gelecek vaat eden bir oyuncu ama hala şuan güven verecek bir oyuncu değil . Volkan Demirel, Muslera ve iyi bir Karius olamaz hala. Bu maç onun için çok önemli. Karşısında Falcao olacak.

'F.Bahçe abartılıyor'

Fenerbahçe kolay bir rakip değil ama savunmasıyla, kalesiyle baktığımızda Galatasaray bir adım önde. Fenerbahçe’de Kruse, Emre, Gustavo ve Vedat Muriç gibi oyuncularla tehlike yaratacaktık. Kağıt üzerinde Galatasaray taraftarı kesin yeneriz diyebilir bunu ancak performanslar etkili oluyor.

Galatasaray’ın şansı Fenerbahçe’ye karşı tutmuyor. Son 2 iki sene şampiyon olan takım hala Fenerbahçe’yi yenememiş. Taraftarlar da bunu istiyor. Yarın stat kapalı gişe olacak. Yaz transfer döneminin şampiyonu Galatasaray var, karşısında da Vedat, Kruse, Emre, Gustavo’yu transfer etmiş Fenerbahçe var. Bence Garry Rodrigues olsaydı Galatasaray savunması çok büyük sorun yaşardı. Bunu yapabilecek 2. isim Moses’dı. O da sakat. Genel olarak bakınca bence Fenerbahçe abartılıyor.

'Ali Koç yarın sıcak karşılanmaz'

Fatih Terim’in saha kenarında olmaması dezavantaj. Normalde Galatasaray’ın sahasında maçlardan önce ortam biraz yumuşatılırdı. Bu maç öncesi ortam aşırı gerildi. Bir taraftar Ali Koç, bir taraftar Mustafa Cengiz bir taraftar Fatih Terim. Maç Ali Koç – Fatih Terim arasındaki bir maça dönüştü. Bence Ali Koç stada gelecektir. Taraftar da son dönemki açıklamalardan sonra tepki gösterebilir. Ali Koç’a ceza verilmemesi bana garip geldi. Bu kadar Galatasaray’ın tepkisine yol açtı. Bence alenen bir tepki olmayacak ama sıcak da karşılanmaz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç.

'Belhanda kesinlikle ilk 11'de olacaktır'

Belhanda’nın performansını olumsuz etkileyebilir. Maskeyle o pozisyonda oynayan bir oyuncunun çevre görüşü, hava toplarında vs. bence etkilenebilir. Ben kulüp doktoru ile görüştüm. Plastik cerrahları Belhanda oynayabileceğini söyledi. Belhanda yürekli bir oyuncu. Başka bir oyuncu olsa bence oynamazdı.

Geçen sene bazı rahatsızlık sebebiyle oyuncular oynamadı ve üstü çizildi. Belhanda kötü oynarsa da Fatih Terim bu konuda sorun yaratmaz. Fatih Terim böyle fedakar oyuncuları sever. Belhanda’nın büyük maç performansı çok yeterli değil ama bu maçta oynama istemesi oyunculara mesajdır. Bu istek, Falcao’nun da Babel’in de performansı kesinlikle yükseltecektir. Belhanda yarın kesinlikle ilk 11’de olacaktır.

'Ömer Bayram iyi bir oyuncu ama yarın Nagatomo ilk 11'de olur'

Ömer Bayram’ın üzerine Fatih Terim’in imzası var. Ömer Galatasaray’ın tartışılan yabancı meselesinde yerli bir oyuncu olarak sahada görebileceğimiz bir oyuncu. Orta sahada da oynar, sol bekte de oynayabilir. Bana göre bek olarak iyi değil orta saha daha iyi. Fatih Hoca Nagatomo’yu oynatma sinyalini bize verdi. Normalde Nagatomo Malatya’da oynamayacaktı ama kendi isteğiyle oynamak istedi. Bu yüzden derbide Fatih Terim Nagatomo’yu yarın ilk 11’de oynayacaktır. Ömer Bayram iyi bir oyuncu ancak Fenerbahçe orta sahasına bakınca bu maç o maç değil.

Son idmanı beklemek lazım ama muhtemel 11 şöyle;

Muslera

Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Nzonzi Lemina

Babel Belhanda Feghouli

Falcao

'Seri tribünde olabilir'

Bu ilk 11’e göre Seri ve Donk ilk 11’de olmayacak. Bence Seri tribüne çıkacak isim olabilir. Değer olarak baktığımızda Seri kesilecek bir oyuncu değil ama gösterdiği performansa göre Seri tribüne çıkacak ilk isim gibi gözüküyor. Donk’un kulübede olması daha hayırlı.

Fenerbahçe ters geliyor

Galatasaray’ın en formda olduğu dönemde bile Fenerbahçe ters geldi ve yenemedi. Bence Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı yenmesi zor. Bu maç görsellik anlamında daha iyi olacak. Bir taraftar Babel, Falcao, Belhanda diğer tarafta Vedat, Gustavo, Emre Max Kruse var. İlginç bir maç olacak. Galatasaray orta sahayı ele geçirebilirse yenebilir ama Fenerbahçe’nin çok kuvvetli bir orta sahası var. Bakmışsın maçın 6. dakikasında bir kart çıkar falan işler değişebilir.

Terim - Real Madrid çok yakışır

Real Madrid – Fatih Terim iddialarını duyduk. Çok yakışır. Galatasaray ile özdeşleşmiş bir teknik adam ancak Real Madrid’e yakışır. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. Böyle takımla ismi yan yana gelmesi büyük bir gurur.