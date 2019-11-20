Nevzat Dindar: Belhanda, G.Saray'ı kafasında bitirdi

İşte Nevzat Dindar'ın sözleri: "İç yan bağlarda zorlanma varsa durum sıkıntılıdır. Trabzonspor maçında oynaması bile şüpheli iken Lemina'nın bugün takımla çalışması çok önemli bir gelişme. G.Saray sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Falcao'dan sonra Andone de sakatlandı. Emre Akbaba'yı zaten saymıyorum. Belhanda'yı ayrıca konuşuruz. Bu hafta içinde 4 sakatlık furyası üst üste geldi. Babel, Muslera, Luyindama ve Lemina... Dün ve önceki gün G.Saraylılar için kabus gibiydi.

"Babel ve Muslera'nın forma giymesini bekliyorum"

Lemina'nın son dönemde çıkışı var. Diğer transferin aksine teknik heyetin yüzünü güldüren bir performansa imza attı. Gaziantep maçında da iyi not almıştı. Bir gün sonra ayağa kalkması, takımla çalışması bana 'mucize' dedirtiyor. Klasik Fatih Terim oyuncularının reaksiyonudur. Fatih hoca böyle oyuncuları sever. Bu problemin karşılığı 10, 15, 18 gün sahalardan uzak kalırsınız. Bu olumlu gelişme. Orta sahada ihtiyaç duyulan bir oyuncu. Fatih hocayı teselli eden bir gelişme. Muslera ve Babel'in Başakşehir maçında görev almasını bekliyorum.

"Luyindama'nın oynama ihtimali yok"

Luyindama'nın oynama ihtimali yok. Sedyeyle oyunu terk etti. Brugge maçında da zor. Bu konuda iyimser değilim. Feghouli milli takımdan geç döndü.G.Saray olabilecek en kötü senaryoyla Başakşehir maçına hazırlandı. Burada taraftara büyük iş düşüyor. Başakşehir geçen sezondan daha çok keyif veren bir takım. Okan Buruk'un olması da maçı ilginç hale getirdi. Okan Buruk, Fatih Terim sonrası G.Saray'da konuşulan isimlerden. Terim kredisi sonsuz bir teknik direktör. Bu bugün değil, belki 3, belki 5 yıl sonra.

"Terim'in kendi iç dünyasında savaşı var"

Fatih hocanın oyuncularını eleştirmesi pek rastlanan bir durum değil. Çok radikal kararlar alınacak bir dönem değil. Biraz realist olmak zorundayız. Kafasındaki şeyleri şu an için uygulayacak noktada değil. Terim bu sezona formda başlamadı. G.Saray taraftarı hocasına güveniyor. 'Terim kusursuzdur' yorumu çıkmasın. Hoca saha dışına çıkarılmaya çalışıldı. Terim'in kendi iç dünyasında savaşı var. Terim'in bu ligi iyi tanıdığını, G.Saray'ın eksiklerini çok iyi belirlediğini, hatasında ısrar etmeyeceğini düşünüyorum. Devre arasında bu sorunları çözecek vizyona sahip.

"Belhanda, G.Saray defterini kapatmak üzere"

Madrid'e gittim. Belhanda, Real Madrid maçında oynamayı bekliyordu. Şampiyonlar Ligi'ndeki beklentisi olmayınca, milli takım arasında yine sakatlık süreci. Madrid dönüşü Gaziantep'te de forma giymedi. Belhanda G.Saray defterini kapatmak üzere. Karşılıklı bir negatif durum söz konusu. Bu sakatlığın psikolojik olduğunu düşünüyorum. İyi niyet belirtisi olsaydı, Fatih hoca da şans verirdi. Belhanda, G.Saray'ı kafasında bitirdi. G.Saray'da sorunlu bir oyuncu konumunda. Bu dakikadan sonra kendini ispatlamasına da gerek yok. Yaşı 30 oldu.

"Falcao'da kulüp bana göre haklı"

Falcao'nun sakatlık raporunu en ince ayrıntısına kadar vermek zorunda değil. Kulüp bana göre haklı. Oyuncu ne istiyorsa, oyuncu ne zaman kendini hazır hissediyorsa o zaman şans verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ortada görebildiğiniz somut bir şey yok. Köşemde de yazdım Terim, Falcao ile yaptığı görüşmede 'Ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman oyna' dedi. Falcao'nun ilk yarıyı kapadığını söyleyemem. Çünkü Andone'deki gibi somut bir şey yok. Saygı duymak zorundasınız. Herkese art niyetle yaklaşmamak lazım. Falcao'nun transferi beni de heyecanlandırdı. Bu transferde paraya bakmazsınız. G.Saray'ın elinde patlayan bir şey yok. Beckham'ın ilgilendiği konuşuluyor. Falcao kulübü zor durumda bırakmaz. Bu karakterde bir oyuncu değil.

"Onyekuru kiralanacak"

G.Saray, Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Oyuncu G.Saray'a gelmek istiyor. 1.5 sezonluk bir anlaşma düşünülüyor. 1.5 sezon sonra 10 milyon euro satın alma opsiyonu düşünülüyor. Onyekuru'yu Fatih hoca istiyor. Bu saatten sonra sürpriz olacağını düşünmüyorum. G.Saray'la Monaco arasında belli bir ilişki var. Bunda problem olacağını sanmıyorum. Linnes joker gibi. Hem sağ bek hem sol bek alternatifi olacak. Nagatomo'nun yerine sol bek arayışı var. Mariano'nun ülkesine gitmek gibi arzusu var. Belhanda'nın yerine ön tarafta daha kreatif daha sorumluluk alan bir oyuncu arayışında. Savunmaya bir takviye planı var. Nazım Sangare'nin ismi gündemde. Yerli olması, milli olması önemli. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor."



