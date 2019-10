Nevzat Dindar: Falcao'nun sakatlığı ile ilgili net açıklama yapılmalı

Galatasaray, cuma günü Süper Lig'de Sivasspor, salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmalar öncesi Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar sarı-kırmızılı takımdaki gelişmeleri aktardı...

İşte Dindar'ın sözleri: "Camiadaki kaotik ortam nedeniyle milli ara çok iyi geçmedi. Aralar yara sarmak ve moral-motivasyon açısından fırsattır. Büyük takımların handikapı bu. Ciddi sorunlar ve başlıklar var. Lemina ve Falcao'nun sakatlığı. Gençlerbirliği maçındaki tahribat, kolay kolay giderilemedi.

Falcao sıkıntısı

G.Saray gibi kurumsal kulüpten bahsediyoruz. Böylesine yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili bilgi paylaşması gerekiyor. Aylar için transferi için uğraşıldı. Neden oynatılmadığını sadece biz değil, Kolombiyalılar da paylaşıyor. Falcao'nun sahaya bile çıkmaması dünyanın her yerinde haberdir. Çok net ifadeler kullanılmadığını, salonda diyerek konunun geçiştirildiğini görüyoruz. Bu can sıkıcı bir durum. Bir şeyin üzerinin örtüldüğüne inanmıyorum. Belki de sağlık ekibi risk almak istemiyor, temkinli davranıyor. Falcao'nun her şeyini aylarca haber yaptık. PSG maçında kendini fazla zorladı. Aşil tendonunda bir problem var. Sivasspor maçında 10 gündür idmana çıkmayan oyuncu forma giyemez. G.Saray ciddi bir sorunla karşı karşıya.

"Salonda çalışıp Nusret'te 4 kilo et yemesi tartışılır"

Kariyeri ile alakalı çok ciddi bir durum olmadığı bilgisini aldım. G.Saray'ın Falcao olmadığı zaman eli kolu bağlanıyor. Falcao olmadığında domino etkisi yapabilir. Salonda çalışıp Nusret'te 4 kilo et yemesi tartışılır. Gelmesini çok savundum. Ama bu haberler daha sonra başka şekilde devam eder. Çok önemli yıldız. Çok büyük beklentiler var. G.Saraylı yetkililerin sakatlığı ile ilgili net bir açıklama yapması gerekiyor. Sivasspor maçı kolay değil. Feghouli problemli gitti, yorgun dönüyor. Babel de bitkin. Lemina sakat. Belhanda'nın G.Birliği maçında yürüyüşü aklımızda. Kulübede alternatifin yok. Neresinden bakacak olursak, zor bir periyot bekliyor.

'Terim ciddi rotasyon yapacak'

Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçında ciddi bir rotasyon yapacak. Feghouli zaten yorgun geliyor. Belhanda takımla çalışma fırsatı bulduğu için daha olumlu. Belhanda'nın ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. Bence Terim, Emre Mor'la başlayacaktır. Belki pozisyon hatası yapıyor, savunma yönü zayıf olabilir. Ama savunma arkasına koşu, dripling yapabiliyor. Babel de ilk 11'de oynar. Ömer'in Nagatomo ve Mariano'ya göre daha çok kredisi var. Bazı oyunculara gözdağı verilecek. Şu süreçte puan kayıpları olabilir. İkinci yarı G.Saray'ın puan ortalamasının zirve yapacağını düşünüyorum. G.Saray'ın ilk yarıyı 6 puan geride bitirirse şampiyon olacağını düşünüyorum.

'Terim'den radikal ve sert söylemler bekliyorum'

Sivasspor maçının ardından Terim'in çok önemli açıklamalar yapacağını duydum. Yönetimle ilgili mi, takımla ilgili mi olur, bilemiyorum. Bomba etkisi yaratacak, camia içine yönelik söylemlerde bulunacağını düşünüyorum. Kaotik duruma yönelik radikal, sert söylemlerde bulunmasını bekliyorum.

'İstifa istenmesi tarihte bir ilk'

G.Saray yönetiminin, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istemesi tarihte bir ilk. Bu süreç G.Saray'ı gerçekten kötü etkileyebilir. Sayın Başkan ve yönetim kurulundan sadece 5 kişinin bulunduğu ortamda bildirinin kaleme alındığını hatırlatalım. G.Saray Divan Kurulu Başkanı'nın da muhalefet partisi gibi hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum."