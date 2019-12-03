Nevzat Dindar: Onyekuru transferi bitti

Milliyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar ve spor yazarı Aksal Yavuz, iki takımın gündemini Skorer TV'ye değerlendirdi. Sarı kırmızılı takım transfer gündemini değerlendiren Dindar, "Onyekuru gelmek için haber gönderdi, bu transfer bitti" dedi.

İşte Dindar'ın sözleri:

Galatasaray için şampiyonluk kırılması Trabzonspor maçı olur. Nagatomo için ayrılık söz konusu. Maçta attığı gol oyuncu hakkında verilen kararda bir değişikliğe neden olmaz. Galatasaray o golü atamasa ciddi kaos çıkardı. Trabzonspor galibiyeti kaçıran taraftır.

Trabzon için büyük bir hayal kırıklığı var. Kimle konuşsam galibiyeti kaçırdık durumu var. Ünal hoca çok eleştirildi. Maç içindeki hamleleri. Bu maçta iyi bir sınav vermedi. Bu maçı Ünal hoca kaybetti.

-Pereira da masum değil, Emre Belözoğlu'nun Trabzon'daki versiyonudur.(Ömer Bayram'ın pozisyonu sorusu üzerine)

"Belhanda defteri kapanır"

Bu saatten sonra Belhanda'nın kalma şansı sıfır. Kendisine de takıma da zarar veriyor. Fatih hoca elinden geleni yaptı, ısrar da ediyor. Kazanmaya çalıştı. Belhanda'nın yaptığı hizmetleri de unutmayalım. Maç içindeki tavırları, bencilliği artık kredisinin tamamen tükenmesine neden oldu. Bu saatten sonra Belhanda defteri kapanır. Bir şekilde kurtulun artık Belhanda'dan. Zarar verir size. Belki bir Arap pazarına 5-6'ya satarsınız ama Avrupa'da biraz düşürürsünüz bonservisini. Devre arası karlı bir alışverişle gönderilmeli.

"Onyekuru transferi bitti"

Shaqiri var. Bu Falcao'yu uçuracak adamdır. Kanatta her yerde oynuyor. Teşhis konuldu, tedaviyi de devre arası yapacak Galatasaray. En önemli bölgelerden biri 10 numara. Bence Shaqiri bunun için uygun. Onyekuru transferi de bitti diyebiliriz. Monaco'da oynamayınca haber gönderdi ve yönetim Terim'e iletti durumu. Onyekuru transferinde sona gelindi. Kulüple anlaşma sağlandı. 1.5 sene kiralayalım, olabilirse satın alma opsiyonu olsun. 8-10 arası bir rakam konuşuluyor bonservis için. Mariano, Nagatomo'dan bağımsız olarak kontenjan açılacak. Linnes onun yerine monte edilecek. Sol tarafa da Cristian Rodrigues ismi konuşuluyor kiralık olarak. Defansa yönelik hamleler de olacak.

"Arda büyük risk"

Arda büyük bir adım attı. Sportif açıdan büyük bir risk. Arda'yı da bitirirsiniz. Prostestolar artar. Arda'yı Belhandalılaştırırsınız. Taraftarın çoğunluğu istemiyor zaten. Fiziksel açıdan da iyi değil Arda. Saha dışında takımı bir arada tutmak için yararlanırsınız.

"Andone'nin lisansı askıya alınır, Diagne..."

Yönetim Falcao konusundaki kredisini kullandı. Diagne konusunda parasını Galatasaray veriyorsa, Falcao sakat, Andone'nin lisansı askıya alınır bence. Kontenjanı oraya ayırmanın mantığı yok. Golcü transferi yapamayacağınıza göre, en kötü Diagne'yi oynatırsınız. Kötü değil ama problemli bir oyuncu. Ben bir orta saha olsam önümde Diagne'yi isterim. Diğer oyuncuların da performansını artırır Diagne.

Lemina sağ arka adelesinden sakatlandı. Ciddi bir durumu olmadığı konuşuluyor. Feghouli de sakatlandı. Lemina'da çıkabilecek olumsuzluk ciddi bir sorun doğurabilir. Büyük bir eksiklik olur. Falcao'yu zorlamayacaktır hocanın. Madem sakatsın git hazır ol gel diyecektir. Heralde 7 milyon euroyu Ankaragücü'ne karşı oyna diye vermediler. İlk yarının sonuna kadar oynamayacaktır bence.

Aksal Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Ligin en iyi oynayan takımlarından biri Trabzonspor ama Fatih hocanın oyun planı tuttu. Terim öyle bir oyun şekliyle çıktı ki Trabzonspor'un orta sahasını kesti, bizi de uyuttu Trabzonspor'u da uyuttu. Trabzonspor sadece 2 puan kaybetti ama Galatasaray daha fazla şey kazandı. Fatih Terim mutlaka bu maçın öneminden bahsetmiştir oyuncularına ama Ömer Bayram'ın oradaki sorumsuzluğunu anlayabilmiş değilim. O pozisyon Japonya'da da Rusya'da da her yerde kırmızıdır. Hakem de gereğini yapmadı. Ömer Bayram takımın ligde bulunduğu durumun farkında değildi.

Trabzonspor'a gelince şunu anlayabilmiş değilim. Öne geçtiğiniz maçta bu kadar geri çekilmeyi anlamadım. Futbolcular o kadar şartlanmışlar ki, skoru koruma içgüdüsü sizi ister istemez kendi sahanıza çekti. Galatasaraylı oyuncular kaybederlerse neler yaşayacaklar üzerine düşündüler ve oynadılar. Ünal hocanın planı tutmadı ama planı tutmadı diye kimse benden hocayı eleştirmememi beklemesin. Ünal hocaya büyük tepki var. Trabzonspor'a baktığımız zaman Hosseini'nin alınması büyük hataydı.

Bugün Mourinho bile yanlış yapıyor. Eleştiriliyor. Bir teknik adamın hata yapma lüksü var.

"Kafada problem var"

Burada 2 puan kaybedildiği hafta bazı mesajları vermemiz gerekir. Devre arası 1-2 transferi olur takımın. Sturridge'in sahada olmasını beklerdim. Bu tip maçlarda oynaması gerekir. Sturridge ayarında bir oyuncu, sadece Trabzon'dan teklif geliyorsa kafada bir problem var belli. Sürekli kendilerini hasta hissederler. Hazır değil vs deniyor. Burada sorgulanması gereken şey 30 dakika sahada görmek isterdim.

"Ndiaye ile görüşülüyor"

Kulağıma gelen bilgi ufaktan da olsa görüşmeler yapılıyor. Ndiaye ile görüşülüyor. Birkaç futbolcu alınacak ama transfer için Şampiyonlar Ligi'ne gitmeniz gerekiyor. Durumlar çok kötü. Devre arası Onazi gelecek, adam yiyen oyuncu. Stoperlerde problem var. Bambaşka bir ikinci yarı olacak her takım için.

Sosa'ya bir sarı kart gösterildi. Anlayamadım. Hakeme bir şey söyledi Sosa, sarı kart görüyor. Göztepe-Fenerbahçe maçında bir hata yapıldı. Penaltı kullanıldı. Ne dedi camia, "Benim maçımda da aynı hata yapıldı". Futbolun kuralları aynıdır. Bir standart olmalı. Sosa'yı diyelim Trabzonspor arayacak, tıpkı Parmak'ı aradığı gibi. Sosa'ya o kartı nasıl gösteriyorsun sen?