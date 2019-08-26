Nevzat Dindar: Vedat Muriç'i almamak tarihi bir hata

Milliyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, sarı kırmızılı takımdaki son gelişmeleri Skorer Tv'den Ezgi Toper'e değerlendirdi. Falcao transferi üzerinden Vedat Muriç'i konuşan Dindar, "Diagne'yi almak nasıl büyük bir hataysa, Vedat'ı almamak da son yıllardaki tarihin en büyük hatası" dedi.

İşte Dindar'ın sözleri:

Galatasaray'da bir rehavet görüyorum. O beni biraz endişelendiriyor. Son sene 3 kupa almışsın. Sürekli kupa kaldırıyorsun. Doymuşluk var. Diğer tarafta da nasıl olsa kadro kalitesi ve Galatasaray'ın asıldığında sergilediği performans. Bir de ligin genel fotoğrafına bakarsak açık ara şampiyonluğun geleceği algısı var.

Transferde şampiyonluğu önemseyen bir takım haline geldi Galatasaray. Neticede kaybedilmiş bir şey yok. Denizlispor ve Konyaspor maçı gösterdi ki takımın ciddi sorunları devam ediyor. Takımın eksikleri var. Bu kadar flaş transfere rağmen eksiklerin olması düşündürücü.

'Fatih Terim'in yapabileceği bir şey yok'

Lig için iki maçta da kırmızı kart gördü takım, şanssızlık da var. Konya'nın attığı gol de bir şans golüdür. Buna rağmen Galatasaray'ın iki üçü bulması gerekirdi. Hala bu takım hazır değil. Fatih Terim'in şu an yapabileceği bir şey yok. Genelde hocanın takımı sonraki haftalarda kendine gelir.

'Seri yumuşak bir oyuncu'

Orta sahada Fernando-Ndiaye ikilisinden Nzonzi-Seri ikilisine dönüyorsunuz. Tamamen oyun yapısı değişti. Seri biraz yumuşak. Yırtıcı ve mücadeleci bir oyuncu değil.

Takım yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden ama maalesef transferlerde iş biraz uzadı. Taraftara da ayrı bir parantez açmak lazım. Maç 21.45, ertesi gün Pazartesi. Buna rağmen 38 bin taraftar vardı.

'Sadece Babel'e bağımlı olmak...'

Onyekuru'u iç saha maçlarında arıyorsunuz. Kapanan takımlara karşı çözüm üreten bir oyuncu. Tutulması zor biriydi. Son yıllardaki kanat performansına bakarsak takımın hep performans aldığı bir bölgeydi. Babel bana göre dünün en iyisiydi. Fizik olarak çok zorladı rakibi ama sadece Babel'e bağımlı olmak sonuç üretememesindeki nedenlerden bir tanesiydi.

'Falcao gelecek dertler bitecek değil'

Aykut Kocaman otobüs değil, tren çekti diyebiliriz. Galatasaray'a ters geliyor hoca. Sonuçtan ziyade tatmin olduğum noktalar var ama dünkü takımda Lewandowski de tartışılırdı. Falcao gelecek dertler bitecek bir durum yok. Orta sahada bir oyuncuya daha ihtiyacınız var. Seri'nin yaptığı hareket sorumsuzca, özellikle de performansın tartışılırken. Tamam yeteneklisin, klassın ama sonuç nerede? Sanki Diagne ile de bir uyumsuzluk var.

'Diagne'yi satma arzusu var ama...'

Mesele Falcao, baskı meselesi değil. Diagne elinizde şu an. Satma arzusu var takımın ama istenilen rakamlar teklif edilmedi daha.

'Monaco kıllık yapıyor'

-Bugün önemli bir gün. Transferde özellikle Falcao'da sabırsızlık var taraftarın. Sokakta herkes Falcao'yu soruyor. Bir şanssızlık var bu transferde. Bir kere Monaco bu kadar kötü olamaz. Bu sene de kötü başladılar. Forvet dediler Ben Yedder'i aldılar, bir forvet daha aldılar. Forvet almadan Falcao'yu bırakmayız diyorlar. Tabiri caizse 'kıllık' yapıyor Monaco. Yönetim kanadından yaptığımız görüşmede sorduk. Pazartesi veya Salı belli olacak dediler. Öğlen saatlerinde Falcao ve hocası Jardim bir araya gelecek. Son görüşme bu. Galatasaraylı yöneticiler bir kere olaya çok hakim. Olayı geçiştirmiyorlar. Falcao olmazsa istifanın konuşulacağı vs. Bedelinin ağır olacağının farkındalar. Dediğim gibi bugünkü görüşmenin ardından Galatasaraylıların arzu ettiği haberin geleceğini düşünüyorum.

'Falcao olmazsa takımın B planı yok'

Falcao olmazsa her şey yalan olur. Falcao'dan başka bir şeye uyanmak kolay değil, kabullenmek zor. Taraftara anlatamazsınız bunu. Ben olacağını düşünüyorum Falcao'nun. Bana göre oldu ama bence B planı yok takımın. Şunu söylemek lazım ki Diagne ile olmaz bu iş. Özetle dündü bugündü derken artık son düzlüğe girildi. Eğer olmazsa bunun üzerine bir kitap yazılır. Bu kadar insanları şartlandırıp, hadi fotoğrafı geçtim; kombine alıp, rezervasyon yaptıranlar var.

'Vedat'ı alamadığı için yönetim...'

Vedat iyi başladı, karakterli bir oyuncu. Bunu zaman gösterecek ama yönetimin Vedat'ı alamadığı için pişman olduğu önünde bir şey duymadım. Galatasaray ısrar etseydi Vedat'ı alırdı. Zaten alınmama nedeni buydu. Ederi bu dediler. Sanki kaçan balık büyük oldu gibi. Satabilirsiniz de ilerde. Allah var Galatasaray'a da gelmeyi istedi. Burada kendime yer bulabilirim diye düşünüyordu ama şartlar onu bu noktaya getirdi. Galatasaray bazı konularda gösterdiği bonkörlüğü bu konuda göstermedi. Bence Diagne'yi almak nasıl büyük bir hataysa, Vedat'ı almamak da son yıllardaki en büyük tarihi hatalardan biri. Sanki uzun yıllar konuşacağımız bir durum.