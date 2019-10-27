Böyle sorunlu bir Beşiktaş bugüne kadar denk geldi mi? Hatırlamıyorum. Galatasaray ise daha mı iyi? Onda da huzur yok!

Falcao kendini iyi hissetmeden oynamak istemiyor. Halbuki o sorunla oynayan onlarca futbolcu var. Ama o oynamak istemiyor!

Belhanda yaşanan son küfür hadisesinden sonra üzerinde baskıyı hissedecek. Bugün de sahada...

Feghouli ve Lemina sakatlıktan çıktı. Seri ise formsuz. Fatih Hoca’nın elindeki problemler bunlar. Ancak rakibi de eksik, yorgun ve moralsiz.

Real Madrid maçından sonra yapılan antrenmanlarda taktik konular masaya yatırılsa da mental hazırlığa fazlasıyla önem verildi. Futbolculara puan kaybının ne gibi sonuçlar doğuracağı anlatıldı. Falcao ve cezalı Ömer Bayram dışında eksiği olmayan Galatasaray’ın bu durumdaki Beşiktaş’ı yenememesi halinde ciddi tartışmalar başlar. Kartal’ın üzerinde baskı elbette daha fazla ama Aslan da stressiz çıkmıyor maça...

Bir ufak not ise atılması planlanan gol veya gollerle ilgili. Galatasaray uzun bir takım. Elbette Andone’nin koşuları ve bitiriciliği ile ön taraftaki oyuncuların yaratıcılığı önemli. Ancak antrenmanlarda bol bol kafa vuruşu çalışılmış.