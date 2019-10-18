Milli maç araları problemli takımlar için bir fırsattır. Formsuzluk, yorgunluk ve sakatlık gibi problemlerin çözülmesi bu dönemde mümkündür. Galatasaray yara saramadığı gibi sorunlar dağ gibi büyüdü... 1 Ekim’deki PSG maçında sakatlanan ve salonda çalışan Falcao’nun aşil tendon problemi can sıkıyor. Kolombiyalı riske girmek istemiyor. Bugün Sivas maçında yer alamayacak. Luyindama ve Lemina gibi sakatların durumu da rahatsız ediciydi. Ama sahaya çıkmaları imkansız değildi. Fatih Terim takımlarında “Ben hazırım, oynarım” diyen futbolcu sahaya sürülür. Hoca da sever böyle futbolcuları. Bugün de böyle bir gün! Luyindama misal o riski aldı. Falcao ve Lemina ise olmayacaklar.

Milli Takımlara giden isimlerden Nagatomo (180), Babel (67), Andone (92), Feghouli (90), Muslera (90) dakika forma giydi. Luyindama sakatlık gerekçesiyle erken döndü ve tedavi oldu. Ömer Bayram ise hiç oynamadı. Feghouli, Nagatomo ve Andone sadece dün akşamki son çalışmaya katılabildi. Sivas maçı öncesi taktik antrenmanlar doğru dürüst yapılamadı. Bu süreçte yüzleri güldüren iki gelişme yaşandı. Bunlar; Emre Akbaba’nın saha çalışmalarına başlaması ve Muslera’nın dünyaya yeni gelen çocuğu.

Fatih Terim, Taylan ve Yunus gibi gençlerin performansını mercek altına aldı. Ancak 11 için henüz erken. Feghouli’nin son gün geleceği belli olunca Emre Mor’un antrenmanlarda üzerinde duruldu. Bugün bekler Şener ve Ömer Bayram’a teslim edilecek. Savunmanın merkezinde ise Luyindama son anda yetişti ve Marcao’nun partneri olacak. Nzonzi-Seri ikilisi orta alanda sorunsuz gözüküyor. Belhanda bu arada kendini toparlayan isimlerin başında geliyor. Bugün ön tarafta kanatlarda Emre Mor ile Babel’i izleyeceğiz. En uçta ise Andone’yi. Sivas maçı önce genel tablo endişe yaratıyor. Maç sonu Fatih Terim’in söylemleri ise yine gündem yaratabilir! Terim’in keyfi yerinde olsa bu iki hafta en azından bir idman basına açılırdı.