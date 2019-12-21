Son lig maçı olan Ankaragücü karşılaşması sona erdiğinde, mental olarak dibe vurmuş ve kolay kolay da toparlanmayacak bir Galatasaray vardı. Ne var ki, Sivas dışındaki zirvedeki takımların yaşadığı kayıplar uyuyan devi uyandırdı.

Cim-Bom, kupadaki Tuzla maçıyla yeniden kendine geldi. Özellikle Feghouli ve Belhanda’nın yüksek motivasyonu, Mariano’nun toparlanması ve de Falcao’nun klası, sarı-kırmızılıların Göztepe maçı öncesi artıları...

Buna karşın orta alanda ciddi eksikler var. Nzonzi kadro dışı, Seri ve Lemina sakat. Fatih Terim bugün için bazı pozisyonları değiştirerek bu handikapı ortadan kaldırmaya çalışacak. Örneğin Donk stoperden ortaya kaydırılacak, Ömer Bayram da geriye çekilip partneri olacak. Savunma tandemi ise Ahmet ile Marcao ikilisinden oluşacak.

Galatasaray’ın güçlü tarafı ön bölge gibi gözüküyor. Feghouli havaya girdi, Belhanda toparlandı. Babel ve Falcao da sakatlıktan döndü. Özellikle Falcao çok istekli ve fiziksel olarak daha iyi durumda.

Kale ve ön tarafta problemsiz gözüken Galatasaray’da savunmanın göbeği ile orta alan pek güven vermiyor. Bu bölgelerde sorun yaşanmazsa, zor gözüken Göztepe deplasmanı kolay geçebilir. Yarın da derbi olduğu düşünülürse bugün alınacak 3 puan Galatasaray’ı havaya sokar. Camiada, “Galatasaray yarışın içine girerse sonu mutlu olur” yaklaşımı mevcut...