Avrupa’nın 5 büyük liginin hegemonyasında olan ve adeta basketboldaki Euroleague benzeri bir noktaya giden Şampiyonlar Ligi’nde işler sanıldığı gibi kolay değil.

Galatasaray’da da düşünüldüğü gibi Paris’teki hezimet travma yaratmadı. Aksine sınırlı ve takım olmayı başaramayan kadronun lige artık odaklanacağı ve yine takviyelerle ikinci yarı ayağa kalkacağı öngörülüyor. Kötü serinin Paris’le beraber sona erdiği görüşü genel hava.

Galatasaray bugünkü maça sadece tek çalışma ile hazırlanabildi. Ancak tek gün için Florya’da yoğun bir gündem vardı. Nzonzi kadro dışı kalırken, Babel ve Feghouli takımla beraber antrenmana çıktı. Adem Büyük de yine çalışmada yeraldı. Onların dönüşü Terim’in elini biraz olsun rahatlatacak. Paris’te sakatlanan Seri ise yok.

Galatasaray, Ankaragücü maçıyla beraber yeni bir sayfa açmak istiyor. Kalan diğer iki maçın Göztepe ve Antalyaspor sınavları olduğu düşünülürse hiç de kötü sayılmayacak bir yerde ilk yarı bitirilebilir. Bu bile motive olmak için yeterli bir neden. Futbolcular ruhsuz, taraftar umutsuz ama Terim şampiyonluğa olan inancını koruyor. Formül de basit: Kalan maçları kazan ve ikinci yarı takviyelerle ayağa kalk.