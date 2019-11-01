“Sen kendini hazır hissetmediğin sürece oynatmak için zorlamayacağım. Ne zaman kendini iyi hisseder ve tam olarak hazır olursan işte o zaman forman hazır..” Bu sözler; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ait ve o gün o fotoğrafın verildiği gün oyuncusu Falcao’ya söylendi. Bu bilgi ve diyalog şundan önemli.. Sanki Terim ile Falcao arasında problem varmış gibi bir algı oluşmuştu. Bu diyalog gösteriyor ki Terim ile futbolcusu arasında iyi bir ilişki var ve sahalara dönmesi için baskı yapılmıyor. Falcao da bu pozitif yaklaşımdan çok etkilenmiş. Resmi sitedeki o ‘resmi’ gözüken fotoğraf herşeyin başlangıcı olabilir.

Beşiktaş travmasını atlatmak için fazla zamanı olmadı sarı-kırmızılıların. Üstelik Rize maçı Cuma olunca izin de yapamadı futbolcular. Gerçi bazılarının eğlenceye vakti oldu!

Bu maçı bir silkelenme maçı olarak gören Terim sahaya süreceği yüzlerden öncelikle mücadele bekliyor. Şener, Emre Taşdemir, Ömer ve Adem takımın çehresini değiştirmek için sahaya sürülecek. Riskli gibi görünse de bugüne kadar bunu yapmamanın pişmanlığı var. Böylece kendilerini vazgeçilmez olarak gören (Mariano-Feghouli-Nagatomo-Belhanda) isimlere mesaj verilecek. Üstelik zorlu fikstür de bu maçtan sonra başlayacak. Taraftar da takım gibi heyecanını kaybetmiş görünüyor. Bu gece Türk Telekom’da bu sezonun en az kişi tarafından izlenen maçı olacak.