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Haberlerİngiltere Premier LigNewcastle United, Joelinton'u rekor bedele transfer etti
23.07.2019 - 22:18| ANKARA (AA) -

Newcastle United, Joelinton'u rekor bedele transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Joelinton'u kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Newcastle United, Joelinton'u rekor bedele transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Joelinton'un transferi konusunda Almanya'nın Hoffenheim takımıyla anlaşıldığı ve 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joelinton için ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ifade edildi ancak miktara ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine Sport Recife'de başlayan Brezilyalı futbolcu, Hoffenheim'ın yanı sıra Rapid Wien'de de oynadı.

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