Neye niyet, neye kısmet!

Kartal’ın genç forveti Güven Yalçın dün akşam kariyerinin en şanssız maçını oynadı. Siyah-beyazlı oyuncu son bölümlerde yaptığı hatalarla takımını adeta yaktı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın 84. dakikada son hücum kozu olarak Mohammed Elneny’nin yerine sahaya sürdüğü Güven Yalçın hiç beklenmedik şekilde yedikleri iki golde de başrolü oynadı.

Bifouma’nın golünden önce rakibini bir türlü durduramayan ve ayağı kayan Güven, 90+8’de ceza alanında yine Bifouma’yı yere indirerek penaltıya sebep oldu. Şok yenilgide ciddi pay sahibi olan Güven büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

Beşiktaş’ta Güven Yalçın yenilgiye sebep olan hatalarıyla tepki toplarken, Burak Yılmaz da hücumda bir hayli etkisiz kaldı. Kasımpaşa ile geçen hafta oynanan maçta sessiz kalan tecrübeli forvet dün akşam da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devre çok net bir fırsatta topu kafayla kaleci Farnolle’ye teslim eden Burak maçı hayal kırıklığıyla noktaladı.

Caner atıldı ama derbide sahada!

Kartal, Yeni Malatyaspor karşısında üç puanın yanı sıra Caner Erkin’i de kayıp verdi. İlk devrenin son anlarında itiraz nedeniyle sarı kart gören Caner 90+8’de yine şiddetli itirazda bulununca ikinci sarıdan kırmızıyla atıldı. Tecrübeli futbolcu bir maçlık cezasını çarşamba günü Anagold Erzincan ile deplasmanda oynayacakları kupa maçında çekecek. Caner teknik heyetin görev vermesi halinde Fenerbahçe ile pazar günü yapılacak derbide takımdaki yerini alabilecek.