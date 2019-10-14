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HaberlerFransa Ligue 1Neymar bir ay futbol oynayamayacak
14.10.2019 - 20:52 | | AA

Neymar bir ay futbol oynayamayacak

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.

Neymar bir ay futbol oynayamayacak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi. 

Sekiz gün içinde ikinci bir değerlendirme yapılacağı ancak 27 yaşındaki futbolcunun, mevcut belirtiler doğrultusunda sağlığına kavuşmasının bir ay süreceği belirtildi.

Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Neymar, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge'e karşı oynayacağı 2 maçı da kaçıracak.

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