Neymar gol sevincini anlattı

Paris Saint Germain’in yıldız futbolcusu Neymar, Galatasaray maçında yaptığı harekete açıklık getirdi. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yıldızı olan Brezilyalı futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta 2 asist-1 gol atarken, attığı golün ardından yaptığı hareket dikkat çekmişti.

‘Her şeyi unutup, daha çok futbol’

Neymar golün ardından işaret parmağını dudağına götürerek, bir tür ‘sus’ işareti yapmıştı. Kendisine bu hareketin neye gönderme olduğu sorulan tecrübeli futbolcu “Bu hareket benim arkadaşlarımla konuştuğum yeni bir gol sevinci. Buradaki ana fikir başka her şeyi unutarak, daha çok oynadığın futboluna odaklanmak” dedi.

‘Futbol değil, tenis oynardım’

Yıldız isme, Galatasaray maçında penaltı atışını takım arkadaşı Edison Cavani’ye bırakması da soruldu. Neymar bununla ilgili olarak “Bence bireyciliğin yeri yoktur. Eğer bireysel bir spor isteseydim futbol değil tenis oynardım. Futbolda herkes mutlu olmalı, Cavani’nin bu gole ihtiyacı vardı. O gece hepimiz evimize mutlu gittik” ifadelerini kullandı.