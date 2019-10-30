30.10.2019 - 17:30 |
Nicollin: 'Belhanda'ya kapımız açık'
Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, eski futbolcuları Younes Belhanda'yla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın eski kulübü Montpellier'in başkanı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Kapımız açık'
'2009'daki jenerasyonu geri getirmek ister misiniz?' sorusuna cevap veren Nicollin; 'Evet bu benim isteğim. Benji gibi, Younes Belhanda gibi, Jonas Martin gibi oyunculara her zaman kapımız açık. Bu gizli bir rüya değil, benim temennilerimden. Fransa'nın genç şampiyonları. Nasıl olur bilmiyorum. 3-4 yıl içinde bunu yapabiliriz.' dedi.