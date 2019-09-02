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02.09.2019 - 12:40| Mustafa AKIN / Kaan ÜLKER - İSTANBUL, (DHA)

Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, "2002 yılından bu yana Turkcell'le olan birlikteliğimizi uzatıyoruz. Her zaman bize uğurlu geldiler. 2002'deki başarının tekrarını istiyoruz. Ana hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Bunu Türk milleti istiyor ve Turkcell ailesi de bizim yanımızda oldular. Ülkemize ve milli takımımıza hayırlı olsun. Onların uğuruna inanıyorum. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" dedi.

Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Turkcell ile milli takım arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ANDORRA VE MOLDOVA MAÇLARINDA HEDEFİMİZ 6 PUAN"
Andorra ve Moldova maçlarında hedeflerinin iki maçı da kazanarak puanlarını 15'e çıkarmak olduğunu belirten Nihat Özdemir, şöyle konuştu;
"9 puanımız var ve 2 önemli maçımız var. 7 Eylül'de Beşiktaş Park'ta Andorra ile ardından da Moldova ile deplasmanda oynayacağız. Önemli maçlar dedim çünkü ana hedefimiz bu 2 maçtan 6 puanla dönmek ve 15 puana yükselmek. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Sonrasında önemli maçlarımız var. Allah'ın yardımı, çocuklarımızın inancı ve Şenol hocamızın katkılarıyla milli takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası için yoluna devam edecek."

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