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10.09.2019 - 16:43| KİŞİNEV (AA)

Nihat Özdemir'den Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer'i ziyaret etti.

Nihat Özdemir'den Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer'e ziyaret

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile deplasmanda yapacağı maç için başkent Kişinev'de bulunan Özdemir, büyükelçi Sökmensüer ile bir araya geldi.

Büyükelçilik binasında gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan ile Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Halil Gürol Sökmensüer'e A Milli Takım forması hediye etti.

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