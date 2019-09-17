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HaberlerMilli TakımNihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret
17.09.2019 - 16:07 | | İSTANBUL (AA)

Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret

TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Kulüp başkanları, 2. ve 3. Lig takımlarına verdiği destekten dolayı Nihat Özdemir'e plaket takdim etti.

 

 

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