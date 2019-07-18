18.07.2019 - 01:41| AA
Nijerya, Tunus'un fişini erken çekti!
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Tunus'u 1-0 mağlup etti.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.