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18.07.2019 - 01:41| AA

Nijerya, Tunus'un fişini erken çekti!

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Tunus'u 1-0 mağlup etti.

Nijerya, Tunus'un fişini erken çekti!

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu. 

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı. 

Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.

 

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