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31.07.2019 - 01:47| AA

Niko Kovac: "Oyun olarak çok iyiydik"

Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac açıklamalarda bulundu.

Niko Kovac: "Oyun olarak çok iyiydik"

Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac istediklerini sahada uyguladıklarını söyledi. Takımın durumunun iyi olduğunu anlatan Hırvat teknik adam, "Bugün istediklerimizi tamamen sahaya yansıttık. Çok pozisyon ürettik. İyi bir defans yaptık. Şu an takım fiziksel olarak çok iyi. Bugün oyun olarak da iyiydik." diye konuştu.

Niko Kovac: "Oyun olarak çok iyiydik"
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