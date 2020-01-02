N’Koudou rotayı çizdi

Kartal’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, Süper Lig’in ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak, zirveye ilerlemek istediklerini söyledi. Beşiktaş Dergisi’ne röportaj veren N’Koudou birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Yetenekli oyuncu şunları söyledi:

-Neşeli, hayattan keyif almayı bilen, iletişime açık bir insanım. Aslında hem açık hem de biraz utangaç diyebiliriz. Yakın çevreme karşı çok sıcağım ama yeni tanıştığım insanlara karşı ilk etapta utangaçlığım ağır basıyor. Futbolculuğumdan bahsedecek olursak işime saygı duyuyorum ve severek yapıyorum.

-Tottenham’daki ilk sezonumda iyi bir hazırlık dönemi geçiremedim ve bu beni oldukça etkiledi. Bir ay otelde kaldım ve bir türlü adaptasyonumu sağlayamadım. İkinci sezon antrenör bana yeterince inanmadı. Başka futbolcuları kullanıyordu ve onlar da iyi oynuyordu ama şunu söyleyebilirim ki o dönemle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok. İngiltere’de çok şey öğrendim.

-Beşiktaş’ta sezon başlangıcında zorlandık ama sonrasında iyi bir seri yakaladık. İkinci yarıya sağlam bir giriş yapmalı ve daha güçlü bir şekilde zirveye ilerlemeliyiz. Abdullah Avcı, oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik direktör. Bunları bizlere aktarma konusunda da etkili yöntemleri var. Onunla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum.

Ana kuzusu!

-Eğer okusaydım; evden okula, okuldan eve, sonrasında da muhtemelen evden işe, işten eve bir hayatım olurdu ve büyük bir ihtimalle hâlâ annemle yaşıyor olurdum. çünkü ona çok yakınım, yine onun yanında kalırdım ve hayatım böyle devam ediyor olurdu.

'Hedefim Fransa'

Siyah-beyazlı futbolcu, Fransa Milli Takımı forması giymek istediğini açıkladı. Marsilya’da oynarken kadroya çağrıldığını hatırlatan N’Koudou, “O dönem kadro daraldıktan sonra liste dışı kalmıştım. Babamın Portekiz vatandaşlığı olduğu için Portekiz söylentileri de bu sebeple çıkmıştı ancak çok da ilgilendiğim bir konu değil, benim esas hedefim Fransa Milli Takımı. Burada iyi performans sergilersem bu hayalimi yakalayabilirim” diye konuştu.

Taraftara teşekkür

FIFA ve UEFA’nın ırkçılık konusunda çok daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirten Kevin N’Koudou, Beşiktaşlı taraftarlarla sıcak bir ilişkisinin olduğunu söyledi. Genç oyuncu, “Daha ilk günden bana o sıcaklığı ve yakınlığı hissettirdiler. Yabancı veya siyahi olmamla ilgili olabilir ama en başından bu yana o sıcaklığı her zaman hissetmeme sebep oldular ve bundan ötürü de kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

'VAR niye uyarmıyor?'

N’Koudou, Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği pozisyona VAR’ın müdahale etmemesini eleştirdi. Hakemler hakkında genelde konuşmadığına vurgu yapan Fransız futbolcu, “Bence o pozisyonla ilgili iki nokta var. Birincisi formamın çekildiğini hakem çok iyi bir açıdan çok net görüyor, bu ayrıntıyı maçı televizyondan izlerken gördüm, fark ettim. İkincisi hakemin atladığını farz edelim, VAR’daki hakemler neden uyarmıyor? Hakem hata yapabilir, bu iki durum o pozisyon için oldukça ilginçti” dedi.