N’Koudou ve Ruiz dönüyor

Sezon başından beri sakatlık kabusundan yakasını bir türlü kurtaramayan Beşiktaş’ta kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başladı. Sakatlıkları yüzünden son olarak Galatasaray derbisinin kadrosunda yer almayan Kevin N’Koudou, Victor Ruiz ve Douglas, Antalyaspor’la cumartesi günü deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyebilecek.

Adale sakatlığı bulunan N’Koudou dünkü antrenmanda takımdan ayrı özel program uyguladı. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Fransız yıldızın, Antalya’da takımdaki yerini alabilceği aktarıldı. Antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan Victor Ruiz dün takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın savunmada en çok güvendiği isimlerden olan İspanyol stoper de görev verilmesi halinde Antalya’da forma giyebilecek. Ayak bileğindeki sakatlığı düzelmek üzere olan Douglas’ın da zorlu deplasmana yetişebileceği öğrenildi.

Kartal’da golcü oyuncu Burak Yılmaz’ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ankaragücü maçında kasığından ciddi bir sakatlık geçiren ve bu nedenle Galatasaray derbisinde görev yapamayan Burak’ın tedavisine devam edildiği belirtildi.



Antalyaspor maçına yetiştirilmesi planlanan tecrübeli futbolcunun durumunun perşembe günü belli olacağı ifade edildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tamamen hazır duruma gelmemesi halinde Burak’a forma vermeyi düşünmediği kaydedildi.