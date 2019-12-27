N’Koudou ve Umut sahaya

Süper Lig’in ilk yarısını Vodafone Park’ta bugün oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla kapatacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, basına kapalı tutulan antrenmanda, ısınma koşusu ve 5’e 2 pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle büyük hayal kırıklığına uğrattıkları taraftarları, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek sevindirmek zorunda olduklarını söyledi. Deneyimli hocanın, “Taraftarımızın önünde kazanarak, 2020 yılına mutlu ve umutlu girelim” dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve cezalı Lens’in yokluğunda Umut Nayir ile Kevin N’Koudou’ya ilk 11’de forma verecek.

Sakatlıktan yeni çıktığı için Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Victor Ruiz de bugün Enzo Roco’nun yerine sahada olacak.