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HaberlerEuro 2020Norveç'ten İspanya'ya son dakika şoku!
13.10.2019 - 00:01 | | AA

Norveç'ten İspanya'ya son dakika şoku!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya, Norveç'ten yediği son dakika golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Norveç'ten İspanya'ya son dakika şoku!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, üçüncü gününde 8 karşılaşmayla devam etti. 

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı. J Grubu'nda mücadele eden İtalya, evinde ağırladığı Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Grubun bir diğer maçında Bosna Hersek, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti. 

F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan İspanya, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu. 

Elemelerin 7. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek. 

Sonuçlar şöyle: 

- D Grubu

Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0 

Danimarka-İsviçre: 1-0 

- F Grubu 

Faroe Adaları-Romanya: 0-3 

 Norveç-İspanya: 1-1 

Malta-İsveç: 0-4 

- J Grubu 

Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1 

Liechtenstein-Ermenistan: 1-1 

İtalya-Yunanistan: 2-0

 

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