Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Norwich, Ravil Tagir'e kanca attı!
31.12.2019 - 13:35 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Norwich, Ravil Tagir'e kanca attı!

Türk futbolunun altyapı konusunda yıldızlaşan kulübü Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’den sonra yeni bir ismi daha Avrupa’ya gönderiyor. 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir’le Premier Lig kulüpleri yakından ilgileniyor.

Son dönemde Türk futboluna yetiştirdiği yıldızlarla büyük katkılar sunan Altınordu, yeni bir ismi daha Avrupa’ya yolcu ediyor. Avrupa’nın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig’den Norwich City, Altınordu’nun genç savunmacısı Ravil Tagir’i transfer etmek istiyor.

Norwich scoutlarının izleyip tam not verdiği 16 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Türkiye’de genç milli takımlarda da oynuyor. Aslen Kazakistan’lı olan Ravil Tagir, Altınordu altyapısından yetişen son dönemin en iyi isimlerinden biri olarak gözüküyor.

Daha önce Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştirip Avrupa’ya çıkmalarında büyük pay sahibi olan Altınordu, şimdi de Ravil Tagir’le meydana çıkıyor.Tagir’i Chelsea ve Manchester City’nin de izlettiği iddia ediliyor.

Norwich, Ravil Tagire kanca attı

Norwich, Ravil Tagire kanca attı

 

 

Juventus'un 2019'da attığı en iyi goller
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Emre Çolak yeniden Deportivo'da

Son dakika | Emre Çolak yeniden Deportivo'da

Başkan Türkoğlu'ndan 2019 değerlendirmesi

Başkan Türkoğlu'ndan 2019 değerlendirmesi

İsmail Uyanık istifa etti

İsmail Uyanık istifa etti

İlk yarının en hırçını Beşiktaş oldu

İlk yarının en hırçını Beşiktaş oldu

Sıradaki Haber