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HaberlerBeşiktaşNorwich, Vida için 10 milyon euroluk teklifle geliyor!
05.11.2019 - 10:09 | | Fanatik

Norwich, Vida için 10 milyon euroluk teklifle geliyor!

Premier Lig temsilcisi, Beşiktaş'ın formda stoperi için Ocak'ta bir kez daha teklifle gelecek.

Sezon başında Vida’yı almak için 10 milyon euro teklifte bulunan Norwich City’nin bu önerisini Ocak ayında yeniden Beşiktaş’ın masasına koymaya hazırlanıyor. İngiliz basını soccersouls.com'da yapılan haber analizde, İngiliz ekibinin savunmasını toparlamak için Vida’ya şiddetle ihtiyaç duyduğu da vurgulandı.

Ligde 11 maçta 26 gol yiyen ve savunmada çok dağınık bir görüntü sergileyen Norwich City’nin Vida gibi bir tecrübeli oyuncuya sahip olması halinde, bu zaafını önemli ölçüde gideceği de belirtilen haberde, sezon başında Vida’yı satmayan Beşiktaş’ın ikna edilmemesinin hata olduğu da vurgulandı.

Norwich, Vida için 10 milyon euroluk teklifle geliyor

Norwich, Vida için 10 milyon euroluk teklifle geliyor

 

 

 

 

 

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