Nou Camp’ın dışı alev alev!

ONUR DİNÇER

Nou Camp’ta oynanan ve 17 yıl sonra golsüz sona eren Barcelona-Real Madrid karşılaşması, saha içinde olduğu kadar saha dışı olaylarıyla da gündemi meşgul etti. Ekim ayında oynanması gerekirken, Barcelona sokaklarındaki gösteriler nedeniyle Aralık’a alınan maça takımlar ve hakemler polis kordonu altında getirilirken. Siyasi gerilimlerin yansıması saha içinde 2. yarıda ortaya çıktı.



Maçın 55. dakikasında taraftarlar, üzerlerinde ‘Otur ve konuş İspanya’ yazan şişme topları sahaya fırlattılar. Maç öncesi ve esnasındaysa üzerinde bu sloganın yazılı olduğu 100 bin bildiri dağıtıldı. Karşılaşmayı iki dakikalığına durduran olayda kullanılan slogan, Katalan siyasetçileri hapse atan İspanya merkezi hükümetine çağrıda bulunuyor, bağımsızlık referandumu ve tutukluluk halleriyle ilgili müzakere yapılmasını talep ediyordu.



Karşılaşma oynandığı esnada stadyumun dışarısındaysa olaylar yaşandı. Nou Camp Stadı’nın çevresinde göstericiler ile emniyet görevlileri arasında çatışmalar çıktı. Barikat kuran göstericiler ile polisler arasında çıkan çatışmalarda 9 kişi gözaltına alındı, 40 kişinin de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.