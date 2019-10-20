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HaberlerBeşiktaşNouma: İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum
20.10.2019 - 13:17 | | Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)

Nouma: İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Nouma damga vurdu. Oy kullanan Pascal, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum" dedi.

Nouma: İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı. 

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak" diye konuştu.

Fotoğraf: Cengiz Malgır

 

 

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