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18.10.2019 - 09:52 | | Fanatik

Novak’ta sona gelindi!

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Novak için harekete geçti.

Novak’ta sona gelindi!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Novak cephelinde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetim, tıpkı Sosa’da olduğu gibi Novak’ta da işi uzatmadan masaya oturmayı ve devre arasında yeni mukavele yapmayı planlıyor.

Bu noktada teklif iletilen başarılı sol bek ile işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi. 2+1 yıllık yeni sözleşme yapılması beklenen 29 yaşındaki Çek yıldızın 860 bin Euro’luk ücretinde bir iyileştirme ve ekstra olarak başarı bonuslarının da yer alacağı gelen haberler arasında.

Yönetim, Sosa’da da aynı noktaya gelir gelmez deneyimli oyuncuları için ortak bir imza töreni de düzenleme arzusunda. 

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