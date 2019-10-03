Nuno Espirito Santo: "BÃ¼yÃ¼k bir zafer kazandÄ±k"

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03.10.2019 - 23:23 | | AA

Nuno Espirito Santo: "Büyük bir zafer kazandÄ±k"

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 maÄŸlup eden Ä°ngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Nuno Espirito Santo, galip geldikleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Nuno Espirito Santo: "Büyük bir zafer kazandÄ±k"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 maÄŸlup eden Ä°ngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Nuno Espirito Santo, galip geldikleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Nuno Espirito Santo, taktiksel aÃ§Ä±ndan Ã¶nemli bir maÃ§ yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â 

BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± zor bir atmosferde mÃ¼cadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Ä°yi bir takÄ±ma karÅŸÄ± sabÄ±rla mÃ¼cadele ettik. Son dakikalarda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z golle galip geldiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Bu gol bize bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazandÄ±rdÄ±. Elde edilen sonuÃ§tan memnunuz." ifadelerini kullandÄ±.

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