Nuno Espirito Santo: "BÃ¼yÃ¼k bir zafer kazandÄ±k"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 maÄŸlup eden Ä°ngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Nuno Espirito Santo, galip geldikleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Nuno Espirito Santo, taktiksel aÃ§Ä±ndan Ã¶nemli bir maÃ§ yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± zor bir atmosferde mÃ¼cadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Ä°yi bir takÄ±ma karÅŸÄ± sabÄ±rla mÃ¼cadele ettik. Son dakikalarda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z golle galip geldiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Bu gol bize bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazandÄ±rdÄ±. Elde edilen sonuÃ§tan memnunuz." ifadelerini kullandÄ±.