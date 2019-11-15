Nuri Åžahin: "Ã‡oÄŸu oyuncu kariyeri sonrasÄ±nda boÅŸluÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼yor"

Almanya'nÄ±n Werder Bremen ekibinde forma giyen milli futbolcu Nuri Åžahin, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmayÄ± garantileyen A Milli TakÄ±m'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ ve futbolcu arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kutladÄ±.Â

Volkswagen Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilen "Brand & Sport Summit 2019" organizasyonunun son gÃ¼nÃ¼ndeki bir oturuma katÄ±lan Nuri Åžahin, "Åženol (GÃ¼neÅŸ) hocamÄ± ve milli takÄ±mdaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ± tebrik etmek istiyorum. Bizi gururlandÄ±rdÄ±lar. UmarÄ±m Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda bizi en iyi ÅŸekilde temsil ederler." ifadelerini kullandÄ±.Â

Sadece saha iÃ§inde yapÄ±lanlarla iyi futbolcu olunamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Nuri, "Saha dÄ±ÅŸÄ±nda da futbolcu Ã¶rnek olunmalÄ±. Saha iÃ§i kolay, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶mrÃ¼nÃ¼ oraya veriyorsun. Kariyerin bittikten sonra iyi futbolcu olarak anÄ±lmak iÃ§in saha dÄ±ÅŸÄ±na da dikkat etmek gerekiyor. Kariyerimi noktaladÄ±ÄŸÄ±mda iyi bir insan olarak anÄ±lmak istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Â TÃ¼rkiye'de kendini yeterince ifade edemediÄŸini de vurgulayan Nuri, "Futbolcunun yapacaÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k hata, kendine yatÄ±rÄ±ma futboldan sonra baÅŸlamasÄ± olur. Futbolculuk kariyeriniz 10-15 senede bitiyor. Ã‡oÄŸu oyuncu kariyeri sonrasÄ±nda boÅŸluÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Aktif sporcuyken futbolcunun kendisine yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± gerekiyor. YatÄ±rÄ±mÄ± ne kadar erken yaparsak, onun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bizim iÃ§in daha pozitif olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Dybala'nÄ±n Milan'a KarÅŸÄ± AttÄ±ÄŸÄ± Goller