Nuri Şahin: Emre Mor'un burnunun sürtülmesi iyi

ONUR DİNÇER - RÖPORTAJ

Şahin “Emre biraz hırçın, dediğim dedik bir çocuk. Şu an burnu biraz sürtülüyor. Burnunun sürtülmesi onun adına daha hayırlı çünkü bunlardan bir ders çıkarması gerekiyor” diye konuştu.

Nuri Şahin, İstanbul’da Milliyet’in sorularını yanıtladı. Genç sporcular için yabancı dilin önemine dikkat çeken 30 yaşındaki oyuncu, “Çağlar Almanya’ya geldi, kendisine ilk söylediğim şey ‘Almanca öğren’ oldu. Cengiz İtalya’ya gitti, kampta kendisine ‘İtalyan gibi giyin, İtalyan gibi yemek ye, İtalyanca öğren. Bu sana çok katkı sağlayacaktır’ dedim. Bugün Cengiz’in ve diğer gençlerimizin geldiği nokta belli” dedi.

Sosyal sıkıntı!

Celta Vigo’da hayal kırıklığı yaşayan Emre Mor ile ilgili Şahin, “Emre, Celta Vigo’da yaşadığı sıkıntıların aynısını Borussia Dortmund’da da yaşadı. Dil sorunu yok çünkü İngilizce’yi ana dili gibi konuşuyor. Emre çok yetenekli. Türkiye Milli Takımı’nın Fransa maçını abimle beraber izlediğimde, keşke Emre de olsaydı dedim. Çünkü Emre’nin bu takıma ve bu ülkeye katabileceği çok çok şeyler var. Öğrenmesi gereken daha da çok şeyler var” dedi.

Emre Mor’a bir dönem üzerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen sosyal medya hesaplarıyla ilgili de uyarılar yapan Nuri şöyle devam etti: “Emre biraz hırçın, biraz dediğim dedik ve biraz kendi kafasında yürüyen bir çocuk olduğu için öğrenecek. Belki şu an burnu biraz sürtülüyor. Burnunun sürtülmesi onun adına daha hayırlı çünkü bunlardan bir ders çıkarırsa çok genç olduğu için ülkemize 10-15 sene daha fayda sağlayabilir. Ama her gün Emre’nin elinden tutamayız, bu imkansız. Emre de artık bir yerde ‘ben de bir şeyler yapmak istiyorum’ diye başlaması lazım. Sosyal medyayı doğru kullanması lazım. Emre’nin en büyük sorununu sosyal medya olarak düşünüyorum. Futboluna odaklanırsa çok büyük işler yapacağından eminim.”

Dortmund’da yöneticilik hayali

Borussia Dortmund’da yöneticilik yapacağına dair söylentiler olduğunu Nuri Şahin’e hatırlattık ve bununla ilgili düşüncelerini sorduk. Deneyimli futbolcu buna açık kapı bırakarak “Bakalım, hayallerimiz var. Şu an zaten hocalık da yapıyorum, yöneticilik de yapıyorum. Bir yerde bir şeylere başlayacağız, ondan sonrası gelir zaten” yanıtını verdi.

Yurt dışına giden futbolculara mutlaka dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Nuri, “Ben İspanya’ya gittiğimde İspanyolca’nın çok büyük katkısını gördüm. İnsanlarda öyle bir şey oluşturuyorsun. ‘Aaa bak sadece para kazanmaya gelmemiş, bizim dilimizi konuşuyor, örf adetimizi biliyor’ diye düşünüyorlar” dedi.

‘Yeni dönem umut verici’

Şenol Güneş ile EURO 2020 elemelerine iyi başlangıç yapan A Milli Takımı da değerlendiren Nuri, “Milli takımdaki yeni dönem heyecan verici. Şenol Güneş ile çalışamadım, 2005’te milli takıma geldiğimde Şenol Güneş dönemi sona ermişti. Kişisel olarak tanımıyorum ama futbolculardan nasıl bir hoca ve nasıl bir insan olduğunu duydum. Umut verici, şu an öyle gözüküyor. Sabırlı olmak lazım” dedi. Kendisi 2 yıl önce milli takımı bırakan Nuri “Çok yetenekli oyuncularımız var, yurt dışında oynayan çok yetenekli futbolcularımız var, tecrübeli isimlerimiz de var ve Şenol Güneş bunu iyi kullanıyor şu anda. EURO 2020’ye giderek güzel bir başlangıç yapabiliriz. Genç, dinamik, o heyecanı, gol attığı zaman herkesin o sevinci, tribünlerin dolu olması heyecan veriyor. Yeni dönem umut verici” diye konuştu.