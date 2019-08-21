Nzonzi hayran bıraktı

Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi, Fatih Terim’in yeni gözdesi oldu. Roma’dan gelen Fransız futbolcunun ilk idmanda verdiği izlenim olumlu oldu.

Takımla beraber iki gündür antrenmanlara çıkan 30 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda gözükmesi teknik heyeti mutlu etti.

Özellikle Süper Kupa ile beraber hazırlık maçları ve son oynanan Denizlispor karşılaşmasında orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle sıkıntılı olan Cim-Bom’da Nzonzi hemen dertlere çare olacak gibi görünüyor. Deneyimli hoca, Nzonzi’yi pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

Fransız futbolcunun diri görünmesinin yanı sıra takım arkadaşlarıyla hemen kaynaşması da yine bu kararda etkili oldu. Yaşanan defansif zaafların Nzonzi’nin olmasıyla beraber kapanacağını planlayan teknik ekip bu nedenle hafta sonu Fransız futbolcudan yararlanacak.

Nzonzi ile beraber düşünülen orta alan kurgusunda Seri 8 numaraya çekilecek. Böylece performansı tartışılan Seri’nin de daha etkili olduğu bölgede daha iyi bir görüntü göstermesi tahmin ediliyor.