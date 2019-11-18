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18.11.2019 - 08:00 |

Nzonzi ile bir yıl daha

Roma’nın Galatasaray’a kiraladığı Steven Nzonzi için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Nzonzi ile bir yıl daha

İtalyan basını, Roma’nın Galatasaray’a kiraladığı Steven Nzonzi için ilginç bir iddia ortaya attı. TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre, kiralama bedeli olmaksızın Roma’dan gönderilen Steven Nzonzi, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Cim-Bom, yapılan anlaşmaya göre bu kez Roma’ya 500 bin euro kiralama ücreti ödeyecek.
Kulüpler arasında yapılan sözleşmeye göre Galatasaray bir yıl daha kiralık oynatmak isterse 500 bin euro, satın almak isterse 16 milyon euro verecek.

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