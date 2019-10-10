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HaberlerGalatasarayNzonzi: Kesinlikle bir yere gitmiyorum
10.10.2019 - 15:22 |

Nzonzi: Kesinlikle bir yere gitmiyorum

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayrılık iddialarına karşın açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Kesinlikle bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Steven Nzonzi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve teklif geldiği iddialarını yanıtlayan Nzonzi, "Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın" dedi.

Sarı kırmızılı takım Nzonzi'yi Roma'dan 2 yıllığına kiralamıştı. 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 asist yaptı.

Nzonzi: Kesinlikle bir yere gitmiyorum

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