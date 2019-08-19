Nzonzi özel hazırlanıyor

Galatasaray’da 2 günlük iznin ardından Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün başlıyor.



Denizlispor maçındaki yenilgi ve sergilenen futbol nedeniyle teknik kadronun bazı uyarılar yapacağı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim’in yeni transfer Nzonzi’yi bir an önce takıma monte etmek etmek istediği, bu nedenle Fransız futbolcunun özel olarak hazırlanacağı bildirildi.



Mitroglou ikinci planda

Cim-Bom’un yabancı kontenjanı nedeniyle elden çıkarmak istediği Kostas Mitroglou’na İtalya’dan Lecce’nin talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Tuttosport’un haberine göre Lecce, Yunan oyuncu konusunda geri adım attı. İtalyan ekibinin Paris Saint Germain’de görev yapan Choupo Moting’i ilk sıraya aldığı ve Mitroglou’nun öncelikli olmadığını yazdı.