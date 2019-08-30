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HaberlerTrabzonsporObi Mikel, Kasımpaşa'ya mı gidecek?
30.08.2019 - 07:45

Obi Mikel, Kasımpaşa'ya mı gidecek?

Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor. Nijeryalı futbolcunun takım aramaya başladığı ve Kasımpaşa ile temasa geçtiği iddia edildi.

Obi Mikel’in eşinin Trabzon’da kalmak istemediği için çocuklarıyla beraber şehirden ayrıldığı iddia edildi. Nijerya basını, çocuklarının okulunu gerekçe göstererek İngiltere’ye giden Mikel’in eşinin, yıldız oyuncudan da sözleşmesini feshetmesini istediğini yazdı.

Mikel’in menajerinin oyuncusuna takım aramaya başladığı ve Kasımpaşa ile temasa geçtiği de iddialar arasında.

Sadece 36 dakika oynadı

Trabzonspor’a büyük umutlarla gelen Obi Mikel, AEK karşısında yokları oynadı. Vasatın bile üstüne çıkamayan Nijeryalı, 2. golden önce penaltıya sebebiyet verdi, Ünal Karaman ona sadece 36 dakika sabredebildi.

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