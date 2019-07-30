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30.07.2019 - 00:14| AA

Obi Mikel, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Obi Mikel, Trabzon’a geldi.

Obi Mikel, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak. Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.

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