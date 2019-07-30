Obi Mikel, Trabzonspor'u coşturacak!

Trabzonspor’un yeni transferi Obi Mikel, dün gece şehre geldi. Bir grup taraftar tarafından karşılanan 32 yaşındaki oyuncu, tecrübesi ve yeteneği ile bordo-mavili takıma çok şey katacak.

Chelsea'de forma giydiği dönemde başarıdan başarıya koşan ve adeta 'kupakolik' olan Nijeryalı yıldız; Sosa, Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Nwakaeme gibi oyuncularla birlikte orta sahada rakiplerin korkulu rüyası olacak.