30.07.2019 - 12:10
Obi Mikel, Trabzonspor'u coşturacak!
Trabzonspor, dünya yıldızı Obi Mikel'e dün gece kavuştu. Nijeryalı yıldız, Chelsea'de forma giydiği dönemde büyük oynadı, başarıdan başarıya koştu. İşte Mikel'in kariyerinin en iyi anları...
Trabzonspor’un yeni transferi Obi Mikel, dün gece şehre geldi. Bir grup taraftar tarafından karşılanan 32 yaşındaki oyuncu, tecrübesi ve yeteneği ile bordo-mavili takıma çok şey katacak.
Chelsea'de forma giydiği dönemde başarıdan başarıya koşan ve adeta 'kupakolik' olan Nijeryalı yıldız; Sosa, Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Nwakaeme gibi oyuncularla birlikte orta sahada rakiplerin korkulu rüyası olacak.